広島３―２巨人（セ・リーグ＝１１日）――広島が連敗を６で止めた。同点の九回に中村奨のソロで勝ち越し、その裏を森浦が締めた。巨人は二回以降に得点を奪えずに逆転負けし、４連勝でストップした。◇阪神２―０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１１日）――阪神の大竹が２季ぶりの完封勝利で８勝目。四回に森下の２ランで先制し、反撃を許さなかった。ＤｅＮＡは石田裕が力投したが、打線が３安打に抑え込まれた。◇ヤクルト６―５