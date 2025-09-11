½÷Í¥ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥»³¢®¸­¿Í¡Ê31¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê9·î25Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥¹¡Ê»³¢®¡Ë¤ä¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ²°¡Ë¤é¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Èº£ºÝ¡Ê¤¤¤Þ¤ï¡Ë¤Î¹ñ¡É¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ìÌ¿¤¬¤±¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢Netflix¤ÎÂç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡£20Ç¯¤ËÇÛ¿®¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏÀ¤³¦70¥«¹ñ¤Ç¡¢22Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï90¥«¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê