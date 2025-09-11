Ｊリーグは１１日、公式Ｘ（旧ツイッター）にアップした動画に関してＸで「９／１０（水）に投稿した動画に不適切な表現があったため、当該動画を削除いたしました。ファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さまに不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。当該動画はすでに削除済みだが、アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）、その下位大会であるＡＣＬ２開幕へ向けたプロモーショ