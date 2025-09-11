米１０年債利回りは４．００９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（%） 米2年債 3.488（-0.056） 米10年債4.009（-0.036） 米30年債4.675（-0.021） ドイツ2.644（-0.008） 英国4.604（-0.029） カナダ3.147（-0.028） 豪州4.233（-0.038） 日本1.574（+0.010） ※米債以外は10年物