ラガルドＥＣＢ総裁 成長は国内需要の回復力を示す ＧＤＰデータは第１四半期のフロントローディングを反映 投資は政府支出によって支えられるべき 関税引き上げ、ユーロ高、競争が成長を抑制 成長に対する逆風は、来年にはおさまる見通し