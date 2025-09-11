ドル円のピボットは１４７．６７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値147.57高値148.17安値147.28 148.96ハイブレイク 148.56抵抗2 148.07抵抗1 147.67ピボット 147.18支持1 146.78支持2 146.29ローブレイク ユーロ円 現値172.78高値172.97安値172.36 173.66ハイブレイク 173.31抵抗2 173.05抵抗1 172.70ピボット 172.44支持1