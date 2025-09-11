ラガルドＥＣＢ総裁 ドラギ報告書の提言をフローアップすることが不可欠 基礎的なインフレ指標は、２％目標と一致 先行指標は、賃金上昇がさらに緩やかになること示唆 賃金上昇の鈍化により、国内物価上昇圧力は抑制される見通し