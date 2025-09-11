※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との不適切な関係を疑われ、離婚の危機に直面。しかし、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、この事実はやがて明るみに出ます。数日後、草太は来月末での退職を宣言し、彼の転職先の年収を知った芹は落胆。失ったものの大きさに打ちひしがれていると、藤枝が現れ、同棲の提案をするのです。芹は関係