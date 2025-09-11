気象台は、午後10時2分に、洪水警報を横浜市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】神奈川県・横浜市に発表 11日22:02時点東部では、12日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□大雨警報・土砂災害・浸水12日未明にかけて警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】12日未明にかけて警戒■川崎市□大雨警報・土砂災害・浸水12日未明にかけて警戒1