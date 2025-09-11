大雨で帰宅時間の交通にも影響が出ています。JR東日本によりますと、大雨の影響で、山手線、横須賀線、南武線、東海道線が、一時、運転を見合わせていましたが、午後6時前までに全て再開しました。東急電鉄では、一時、運転を見合わせていた、大井町線、池上線、新横浜線は、午後7時半までに運転が再開しました。一方、目黒線は、武蔵小杉駅から新横浜駅の間で、折り返し運転を行っているということです。また東武鉄道はスカイツリ