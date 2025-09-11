札幌市東区で2025年9月11日、カッターのようなものを持った不審者が目撃されました。目撃されたのは、札幌市東区北8条東1丁目付近の歩道上です。11日午前11時30分すぎ、目撃者から「カッターのようなものを持ち歩いている人がいる」と110番通報がありました。警察によりますと、不審者の特徴は70～80歳くらい、身長170センチメートルくらい、小太りで黒色のキャップ、オレンジ系レンズのサングラス、黒色