11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円高の4万4450円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては77.50円高。出来高は5424枚となっている。 TOPIX先物期近は3139.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.26ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4445