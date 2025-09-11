阪神・森下翔太外野手（２５）が１０日、ＤｅＮＡ戦（甲子園）でキャリアハイを更新する２１号決勝２ランを放ち２―０の勝利を呼び込んだ。この試合で自己最長となる１２試合連続安打を継続しており、本塁打は７試合ぶり。勝利打点では両リーグトップとなる１９度目を記録し、勢いに乗っている。両軍無得点の４回だった。先頭の近本が左前打で出塁し２９個目となる二盗を決めるなど一死二塁とこのゲーム最初のチャンス。ここ