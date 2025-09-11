ここで立ち止まるつもりはない――。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦初日（１１日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、女子１次リーグが行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスはＳＣ軽井沢クラブに６―８で敗戦。通算成績は０勝２敗となった。悲願の五輪出場へ、５度目の挑戦となるスキップ・吉村紗也香がまたしても苦戦を強いられている。女子は２戦総当たりの１次リーグを