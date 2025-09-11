左から鈴木愛理、三浦大知、清塚信也 クラシックTV「King of Pop マイケル・ジャクソン」が、９月18日午後９時からNHK Eテレで放送される。ゲストに三浦大知を迎え、マイケルの音楽やダンス、そしてドビュッシーの作品が好きだったという意外なクラシックとの関係性を深掘りする。【写真】ゲストに三浦大知を迎えた「クラシックTV」収録の模様クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピ