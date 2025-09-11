牛乳や水と割るだけで本格的なカフェラテやブラックコーヒーが作れるサントリーの「割るだけクラフトボスカフェ」シリーズに、カフェ品質の蜜芋ラテが作れる「割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテベース」が2025年9月2日(火)から期間限定で登場しています。とろける蜜芋の味わいが口の中に広がるフレーバーを使用したとのことで、どんな味わいの蜜芋ラテが作れるのか実際に確かめてみました。割るだけクラフトボスカフェ 蜜芋ラテ