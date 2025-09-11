「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１１日、住之江）３日目まで無傷の４連勝とシリーズをけん引してきた馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝は、４日目５Ｒでも５号艇で５コースからまくり差して抜け出し、連勝を“５”に伸ばしたが、後半１０Ｒは３コースから５着に終わった。連勝こそ途切れたが、「課題だった乗りづらさも解消できてきたし、足は悪くない」と、敗れはしたが仕上がりへの手応えは上向き。堂々の予選トップ