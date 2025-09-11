「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１１日、住之江）４日目４Ｒで、中田竜太（３７）＝埼玉・１０４期・Ａ１＝が、４コースから差して１着とし、デビューから３７８５走目で通算１０００勝のメモリアル星を手にした。後半１１Ｒでも道中の接戦を制して３着に入って勝負駆けもクリアし、予選突破を決めた。１１Ｒ終了後には師匠の須藤博倫（埼玉）を始めとした選手仲間から水神祭で祝福され、「区切りの１勝ができて良かった」と