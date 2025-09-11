タレントで実業家・板野友美（34）が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新、新車が納車されたことを報告した。板野は「この度、私、新車を買いました」と語り、新車のラグジュアリーSUV・レンジローバーを披露。黒いボディーの新車に「かっこいい〜〜！」。内装はグレーホワイトで「かわい〜〜！」とお気に入りの様子。内装は「ブラックにするか迷ったんですけど、日焼け止めとかブラックだと凄い目立っちゃったので。あと