「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１１日、住之江）地元の太田和美（５２）＝大阪・６９期・Ａ１＝が予選３位通過で準優の１号艇を獲得した。予選ラストだった４日目６Ｒはインから隙を与えずに逃げて１着。「乗りにくいけど足はいい。ストレートがいい」と、乗り心地に課題はある様子だが舟足には手応えを得ている。当大会は過去Ｖ６の実績を残す“宮記念男”が、準優勝戦９Ｒをしっかりと逃げて優出切符をつかみ取る。