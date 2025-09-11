ロンバルディア杯の公式練習で調整する住吉りをん＝ベルガモ（共同）【ベルガモ（イタリア）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ロンバルディア杯は12日、イタリアのベルガモで開幕する。11日は試合会場で公式練習が始まり、女子の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）中井亜美（TOKIOインカラミ）松生理乃（中京大）が12日のショートプログラム（SP）に備えた。男子はミラノ・コルティナ冬季五輪シ