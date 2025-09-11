米消費者物価指数の推移【ワシントン共同】米労働省が11日発表した8月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で2.9％上昇した。伸び率は2カ月ぶりに前月から拡大し、1月以来7カ月ぶりの高水準となった。変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は3.1％上昇だった。CPI、コア指数は共に市場予想と同じだった。金融市場では、FRBが16、17両日に開く連邦公開市場委員会で、0.25％の利下げを決めるとの見方が多い。インフレ