【MLB】ドジャース9−0ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】大谷、強引に“弾丸ヒット”→投手ドン引き9月10日（日本時間9月11日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った弾丸ヒットが話題となっている。2回表、ドジャースは下位打線が繋ぐバッティングで2点を先制、なおも2死三塁という場面で打席に立った1番・大谷の第2打席。