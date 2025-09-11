「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）阪神の大竹耕太觔投手（３０）が２３年７月５日の広島戦以来、７９９日ぶりとなる完封勝利を挙げた。緩急をつけた投球でＤｅＮＡ打線を散発３安打に抑えて、今季８勝目。巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏は１０４球での完封劇に、「チェンジアップの抜け具合が絶妙だったし、時折投げるカーブが効果的だった。これぞ大竹、という投球」とたたえた。谷氏は「元々打者の