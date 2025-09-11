クラブ・ブルージュで活躍するエクアドルの若き逸材にプレミアリーグのビッグクラブが熱視線を送っているようだ。『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、チェルシーとアストン・ヴィラは10日に行われたW杯予選エクアドル代表対アルゼンチン代表の試合を視察したとのこと。世界のトッププレイヤー達が集った注目の一戦となっていたが、両クラブが共に注目したのはエクアドル代表のバックラインを支えていた21歳のDFジョ