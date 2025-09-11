夏の移籍市場ではブライトンのカルロス・バレバ、アトレティコ・マドリードのコナー・ギャラガーを狙うなど、中盤の補強を目指していたマンチェスター・ユナイテッドだが、最終的にMFの新戦力が来ることはなかった。『Team Talk』によると、ユナイテッドは1月の移籍市場でMFの獲得を検討しているようだ。そのターゲットがノッティンガム・フォレストのMFエリオット・アンダーソン。同じプレミアリーグのニューカッスルアカデミー出