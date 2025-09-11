プレミアリーグ王者であるリヴァプールは第4節でバーンリーと対戦する。このゲームで期待したい点を挙げるとすれば、やはり新戦力であるフロリアン・ヴィルツのゴールだろう。ここまでは存在感を示しながらも、まだゴールとアシストを記録することができていない。『talkSPORT』ではリヴァプールのOBであるマイケル・オーウェン氏が、第3節までのヴィルツのパフォーマンスに言及した。「彼はまだプレミアリーグを席捲したとはいえ