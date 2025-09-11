◇カーリング日本代表決定戦第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕。３チームによる三つ巴の予選リーグで、ＳＣ軽井沢クがフォルティウスに８―６で勝利。１勝１敗とし、スキップ・上野美優は「今日の１試合目が自分たちの思うようにいかない中で、短い時間でしたけどミーティングをちゃんとできて、試合に反映できた」と笑顔を見せた。最終エンド（Ｅ）を