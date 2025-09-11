お笑いコンビ「エルフ」の荒川が１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。共演者のひとことで救われたことを明かした。この日のテーマは「家事が苦手な女が大集合」。荒川は「何もできないことが情けない」としつつ、過去のロケでの出来事を語り始めた。その放送内で自宅の冷蔵庫内を見せたが、中から出てきたのは「干からびた大根とカミソリ、おもちゃと開けっ放しのラップされていないいく