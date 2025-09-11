◇パ・リーグ日本ハム１０―４オリックス（2025年9月11日エスコンＦ）日本ハム・野村佑希内野手（25）がお立ち台で戸惑いを隠さなかった。今季初の1番起用で2安打を放ち、今川とともにヒーローインタビューに呼ばれたが、「何か、え、俺？みたいな、今日…」と首をかしげた。インタビュアーに初回5連打を含む6得点の口火を切ったと殊勲を指摘され、「1番ということで何とか初回は、と思ってたんですけど、まさか2回も