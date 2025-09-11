◇カーリング日本代表決定戦第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕。３チームによる三つ巴の予選リーグで、フォルティウスはＳＣ軽井沢クに６―８で敗れた。午前のロコ・ソラーレ戦（７●９）に続く２連敗となり、スキップ・吉村紗也香は「アイスに対してのアジャストが自分自身、うまくできなかったという反省点がある」と、振り返った。午前のロコ・ソラ