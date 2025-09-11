気象台は、午後9時49分に、大雨警報（浸水害）を市川三郷町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山梨県・市川三郷町に発表 11日21:49時点中・西部では、11日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■甲斐市□大雨警報・浸水11日夜遅くに警戒1時間最大雨量25mm■市川三郷町□大雨警報【発表】・浸水11日夜遅くに警戒1時間最大雨量25mm