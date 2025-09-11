「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）巨人は九回から登板した石川が決勝弾を浴び、連勝が４でストップ。再び勝率５割に逆戻りとなった阿部慎之助監督はベンチ外とした大勢投手について「無理はさせられなかった」と明かした。チーム最多の５７試合に登板し、前日まで連投していた大勢。この日はベンチから外す決断をした理由について「ちょっと張りとかも訴えていたので。無理はさせられなかった」と明かした。本来なら