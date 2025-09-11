スパゲッティーのパンチョから、秋の風物詩を楽しむ期間限定トッピング「ぶっかけチーズ月見」（420円税込）が2025年9月16日（火）より登場♡手作りホワイトチーズソースに卵黄をトッピングし、モチモチの極太麺ナポリタンと絡めれば濃厚でまろやかな味わいに。見た目も美しい満月のようなナポリタントッピングで、秋のランチやディナーを特別なひとときに♪ 濃厚ホワイトチーズソ}