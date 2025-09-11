All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「道の駅（旅の目的）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「旅の目的地にしたいと思う広島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：リストアステーション（庄原市）／27票庄原市の自然に抱かれるようにたたずむ「リストアステーション」は、光のガラスのドームが目印の建物