© Raymond Wong / Gizmodo 薄さが欲しいなら、諦めざるを得ない機能もあり。薄いスマホが話題ですが、iPhone Airは、これまででもっとも薄いiPhoneとなりました。まだ実際に見たり触ったりしてない方が大半だと思いますので、前世代のiPhone 16とどう違うのか、細かく比較していくことにしましょう。iPhone Airは、Plusモデルの置き換えというポジションとなります。ちなみにアメリカで