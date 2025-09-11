10月11日（土）に生放送される『キングオブコント2025』（TBS）のファイナリスト10組が決定。準決勝を生観覧した元ジャリズム・オモロ―山下がその激戦の模様に加え、MCを務めた南海キャンディーズ・山里亮太と決勝進出者による記者会見のハイライトシーンをリポートする。【写真】ファイナリスト10組＊＊＊■しずる池田がファイナリスト発表後の楽屋で......過去最多3449組がエントリーした『キングオブコント2025』。2日