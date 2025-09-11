気象台は、午後9時42分に、大雨警報（土砂災害）を新見市に発表しました。 【写真を見る】【大雨警報】岡山県・新見市に発表 11日21:42時点 岡山県では、12日明け方まで土砂災害に警戒してください。南部では、11日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■高梁市□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒・浸水11日夜遅くに警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報11日夜