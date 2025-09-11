◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクは最下位のロッテに大敗し、3連敗を喫した。先発の大関友久が2回4失点（自責2）で5敗目。打線もわずか2安打と沈黙した。優勝マジック15を減らすことはできなかった。遊撃の守備では野村勇が初回に併殺を奪えず、一塁に悪送球。2回も無死から一塁への悪送球で3失点のきっかけをつくった。試合開始前に大雨が降った一戦。小久保裕紀監督は「（野村）勇も今年からこ