◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクは最下位のロッテに大敗し、3連敗を喫した。先発の大関友久が2回4失点（自責2）で5敗目。打線もわずか2安打と沈黙した。優勝マジック15を減らすことはできなかった。大関は初回にソロ本塁打で先制点を許すと、2回にも3失点。首脳陣は早めに継投策を打った。試合後、小久保裕紀監督は「ちょっと守備のミスもあったからね。もちろん抑えないといけないけど、なかな