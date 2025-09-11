気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【雷雨】12日は西～東日本で広く雷雨・突風に注意警戒」と題して、生々しい気象予測を詳しく解説した。 松浦氏は「この3連休にかけまして、秋雨前線の影響で全国的に大気の状態が非常に不安定となりまして、大雨が続くところもあります」と冒頭で発言。各地で発生している集中豪雨の状況や、今後の雨の降り方について細かく語った。「明日を中心