「ヤクルト６−５中日」（１１日、神宮球場）中日が終盤の反撃及ばず１点差で敗れた。２位・巨人、３位・ＤｅＮＡが敗れた中、ＣＳ圏内へその差を縮めることができず。５位・広島に０・５ゲーム差と迫られた。先発の涌井を悪夢が襲ったのは１点リードの五回。村上に押し出し死球を与えて同点に追いつかれると、続くオスナにグランドスラムを被弾。五回途中６失点でＫＯされ、通算１６６敗目（１６６勝）。生涯勝率は５割に戻