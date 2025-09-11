「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）広島が連敗を６で止めた。同点の九回に中村奨成外野手が値千金の勝ち越し７号ソロを放った。２−２の九回先頭で打席に立った中村奨は石川の球を強振。打球が左翼席へ飛び込むと、右手を突き上げて、喜びを表現した。試合は広島が初回に先制した。２死から小園が右翼へ先制の３号ソロ。小園自身、３戦連続初回先制打となった。一発は５月１５日・巨人戦以来。チームが初回に先制す