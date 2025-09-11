◇パ・リーグ日本ハム１０―４オリックス（2025年9月11日エスコンＦ）日本ハム・今川優馬外野手（28）が2試合連続のお立ち台に上がった。「僕でいいんですかね？」と謙そんしながらのヒーローインタビューだったが、2試合連続の3安打で1打点と十分な活躍。9日のソフトバンク戦では1軍昇格即1号ソロ含む3安打3打点の活躍を見せた。2番に抜てきされ、「今日打たないと“一発屋”で終わる。執念で絶対打ってやると臨ん