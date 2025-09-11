2025年、「暑すぎる」という言葉では言い表せないほどの記録的猛暑に見舞われた日本。気象庁は、6月から8月の国内平均気温が史上最も高く、平年より2.36℃も上回ったと発表した。石黒菖気象予報士は、近年の暑さの感じ方にも変化があると指摘している。 ■観測史上最も暑い夏に… 気象庁によると、2025年6月から8月の国内の平均気温は、平年より2.36℃高く、これまで最も高かった2024年と2023年のプラス1.76℃を大幅に上回り、