米国戦のタイブレークの8回、決勝の二塁打を放つ岡部＝沖縄セルラー野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）第7日は11日、沖縄セルラースタジアム那覇などで2次リーグの初戦が行われ、1次リーグA組を全勝で通過した日本はB組全勝の米国に延長八回タイブレークの末、6―2で勝利した。0―1の七回に横山（山梨学院）が同点打を放ち、八回は岡部（福井・敦賀気比）の3点二塁打などで5点。4投手で米国を3安打に抑えた。2次