◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本６―２米国＝延長８回タイブレーク＝（１１日・沖縄セルラースタジアム那覇）１次ラウンドＡ組を５戦全勝１位で通過した高校日本代表は、Ｂ組１位の米国と対戦した。岡部飛雄馬遊撃手（敦賀気比）がタイブレークで迎えた８回無死満塁、走者一掃の中越えの適時二塁打を放った。５回に自身の悪送球で先制を許したが、ミスを