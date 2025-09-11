◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ＤｅＮＡ（１１日・甲子園）ＤｅＮＡの石田裕太郎投手が７回３安打２失点で降板し、５敗目を喫した。１、２、３回はそれぞれ３者凡退と完璧な立ち上がりを披露したが４回、先頭の近本に左前打を許した。なお１死二塁から中大の１学年先輩の森下に左越え先制２ランを被弾。これが決勝打となった。試合後石田裕は「同じチームとしてベンチから見ていたホームランをきれいに打たれたなと。次は