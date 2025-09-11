中日は１１日のヤクルト戦（神宮）に５―６で敗れて３カード連続負け越し。借金は「１２」となった。中日は初回に岡林、田中の連打で無死一、三塁のチャンスをつかむと上林の遊ゴロの間に三走・岡林が生還して先制。さらに一死満塁とした後、山本の遊ゴロで三走・上林がホームインして２―０とリードを広げた。しかし先発・涌井が中盤に崩れた。４回に内野陣の２失策から二死満塁のピンチを迎えると太田に右前適時打を許して