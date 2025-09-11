◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）巨人が広島に敗れ、連勝は４でストップ。再び勝率５割に戻った。中５日で先発した山崎伊織投手は６回２失点、１０４球で同点の場面で降板し、キャリアハイの１１勝目はお預け。大勢投手がベンチ外の中、９回に５番手で登板した石川達也投手が広島・中村奨成外野手に決勝ソロを浴びて競り負けた。【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】―連投中の大勢ベンチ外